La nuova fatica di Deck13 esiste in un limbo che ci ha ricordato titoli di culto come Darksiders e Kingdoms of Amalur, e forse è proprio per questo che le ore trascorse nel desertico mondo del gioco ci hanno convinto meno di quanto avessimo sperato. Nella nostra recensione di Atlas Fallen vi spieghiamo perché questa opera potrebbe meritare una chance, magari a un prezzo scontato.

Dietro il nome Deck 13 ci sono gli sviluppatori tedeschi di titoli divisivi, perlopiù appartenenti alla fascia dei cosiddetti AA, come Lords of the Fallen e The Surge: videogiochi discreti, che alcuni hanno apprezzato pur riconoscendone le evidenti spigolosità. Negli uffici di Francoforte hanno tentato il salto qualitativo con Atlas Fallen, un titolo ambizioso che guarda ai tripla A più blasonati senza volerli necessariamente raggiungere.

Esplorare Atlas

Il dio Telos regna sul mondo di Atlas

Abbiamo menzionato specificatamente Darksiders e Kingdoms of Amalur perché Atlas Fallen sembra il figlio che i due action GDR avrebbero potuto avere se in un universo parallelo non fossero falliti i rispettivi sviluppatori: dal titolo Vigil Games i ragazzi di Deck13 hanno preso in prestito le dinamiche metroidvania, da quello Big Huge Games, invece, le caratteristiche di un GDR in terza persona, e da entrambi la direzione artistica a metà tra il realistico e il fumettoso, con una sensibile esagerazione nelle proporzioni e nelle animazioni in combattimento.

Il mondo di Atlas Fallen, in sé e per sé, è affascinante: un pianeta che si sta desertificando, sul quale torreggia l'inquietante figura del dio Talos, che lo ha ridotto in questo stato assorbendone l'energia vitale. La società si è spaccata in due; ci sono i nobili, che vivono nelle città abitabili come Lithesta, e poi ci sono i Senzanome, gli schiavi e i mercenari che non hanno alcun valore e che sopravvivono a stento negli avamposti sparsi per il deserto in estensione.

Il nostro alter ego, che creeremo con un discreto editor all'inizio dell'avventura, è proprio un Senzanome. Il suo destino cambia drasticamente col ritrovamento di un guanto misterioso che imprigiona uno spirito loquace, ma senza alcun ricordo del passato e del motivo per cui è finito in quell'arnese. Ovviamente il guanto ci conferisce poteri sovrumani che potrebbero spezzare il giogo di Talos e dei suoi cultisti e che, soprattutto, ci permettono di combattere ad armi pari gli spettri che infestano il deserto, creature mostruose e terribili cui siamo legati misteriosamente a doppio filo: i mostri custodiscono le essenze vitali che permettono al guanto di crescere e diventare più forte, e noi con lui.

L'incipit della storia è banalotto ma intrigante, tuttavia si appiattisce in pochissimo tempo, fino a diventare un mero pretesto per l'esplorazione e il combattimento. I comprimari con cui interagiremo nelle varie macro-aree in cui si divide il mondo di Atlas sono tutt'altro che memorabili: la sceneggiatura li caratterizza a malapena, spesso sconfinando nei dialoghi più scontati possibili. I colpi di scena si contano sulle dita di una mano e, alla fine, l'unico motivo per cui si prosegue nella campagna principale è per sbloccare gli obiettivi successivi e, con essi, i nuovi spazi da esplorare.

La storia di Atlas Fallen purtroppo è poco stimolante

Anche le missioni secondarie, contraddistinte da indicatori azzurri o verdi, sono numerose, ma per nulla originali: alla fine si tratta di andare a cercare qualche personaggio sconosciuto, combattere nemici o trovare oggetti, e fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che aggiungono poco e nulla alla narrativa e all'immaginario del gioco. La costruzione del mondo è così affidata alla "narrazione ambientale" tanto cara ai soulslike o agli ultimi Zelda, ma le rovine scomposte che affiorano timidamente tra le dune di sabbia, i ponti sospesi nel vuoto e le arcate di pietra che conducevano ad antiche roccaforti non aggiungono nulla alla narrativa: fanno solo scena, e ci riescono perché i panorami di Atlas Fallen sono maledettamente riusciti.

Complici un orizzonte visivo soddisfacente e la geometria irregolare del mondo devastato di Atlas, le mappe garantiscono una buona varietà in termini artistici: si passa da deserti sconfinati, macchiati solo occasionalmente da chiazze di vegetazione, a montagne sospese nel cielo che si ramificano in ogni direzione, passando per città sotterranee sbilenche a precipizio sul vuoto.

I nostri nemici sono i mostruosi spettri

Esplorare Atlas è divertente grazie alla mobilità che si acquisisce fin da subito insieme al guanto, ma a lungo andare ci si rende conto che si tratta di un'attività ripetitiva e fine a sé stessa, peraltro logorata dai piccole, ma frequenti instabilità del frame rate - anche in modalità Prestazioni - e dalla pochezza dei contenuti: artefatti da rivendere, statue da distruggere e sfide a tempo da completare, forzieri da aprire per ottenere i tributi da spendere o le Pietre di essenza da incastonare nel guanto. La distribuzione dei collezionabili è tutto sommato intelligente e sfida il giocatore a usare l'intuito in combinazione coi poteri di percezione del guanto per trovare i forzieri e risolvere i piccoli rompicapi platform che eventualmente consentono di raggiungerli.

Il problema, tuttavia, sta proprio nelle funzionalità "metroidvania" legate ai poteri del guanto. Nei primissimi momenti dell'avventura si apprendono lo slancio aereo - una specie di scatto a mezz'aria - e il potere di estrazione, che consente di dissotterrare forzieri e strutture, dopodiché si usano praticamente soltanto quelli per quasi tutto il gioco. Queste abilità si potenziano nel corso della campagna, sbloccando la possibilità di compiere fino a tre slanci aerei consecutivi o di dissotterrare strutture più grandi e pesanti, ma le dinamiche del gameplay restano immutate e quello che si faceva nella prima ora di gioco si continua a fare per tutte le altre quindici ore circa che servono a raggiungere i titoli di coda.