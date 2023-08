Kentucky Route Zero: TV Edition, trailer della data d'uscita su PS5 e Xbox Series X/S

L'avventura narrativa Kentucky Route Zero: TV Edition uscirà il 17 agosto 2023 su PS5 e Xbox Series X/S. Le versioni delle console di ultima generazione vanno ad aggiungersi a quelle PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A ricordarcelo è un trailer che ci mostra le nuove versioni del gioco in azione, ricordandoci al contempo come fu recepito dalla stampa.

Permeato di realismo magico, il titolo di Cardboard Computer è un viaggio appassionante e poetico in un mondo pieno di incredibili spunti narrativi e visivi, come già intubile dalla descrizione ufficiale: "In Kentucky, al crepuscolo, quando il canto degli uccelli sfuma in un coro di rane e di insetti, le strade familiari divengono sconosciute e smarrirsi è facile. È possibile che chi ha già perduto la bussola approdi a un'autostrada segreta che si snoda attraverso grotte sotterranee."