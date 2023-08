Bloodborne attualmente risulta essere più giocato di molti titoli per PS5 del 2023

Considerando che Bloodborne è uscito solo su PS4 ormai circa otto anni fa e non ha mai ricevuto un aggiornamento nativo per PS5, si tratta di un risultato interessante, che mostra quanto sia amato dalla comunità. Secondo TrueTrophies il suo risultato nasce dai molti giocatori che ancora cercano di platinarlo.

I giochi battuti

Bloodborne è ancora molto amato

L'elenco dei giochi battuti da Bloodborne a luglio 2023 è decisamente nutrito e comprende anche diversi blockbuster e alcune nuove uscite. Leggiamolo:

Dead Island 2

Monster Hunter Rise

Wo Long Fallen Dynasty

Exoprimal

Crash Team Rumble

Dead Space

Wild Hearts

Forspoken

Tchia

Like A Dragon Ishin

Atomic Heart

Humanity

Octopath Traveler 2

Final Fantasy Pixel Remaster Collection

Meet Your Maker

Horizon: Call of the Mountain

TrueTrophies parla di un distacco molto grosso tra Bloodborne e la maggior parte dei titoli elencati, come ad esempio quello con Wo Long: Fallen Dynasty, con il titolo di FromSoftware che ha fatto il 68,02% dei giocatori in più nel corso del mese, o quelli con Dead Island 2 (20,32% di giocatori in più) e Monster Hunter Rise (38,21% di giocatori in più). Interessante anche il dato di Exoprimal che, pur essendo un titolo fresco di lancio, ha visto Bloodborne prevalere con il 55,09% di giocatori in più.

Naturalmente nel corso dell'anno sono usciti molti titoli che attualmente contano più giocatori di Bloodborne (ci mancherebbe), come Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, Naraka Bladepoint, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter 6 e Diablo IV, ma considerando che stiamo parlando di un gioco del 2015, la cosa non stupisce più di tanto e non va a suo detrimento.

Questi numeri lasciano comunque l'amaro in bocca, se pensiamo al fatto che, nonostante l'amore della comunità, Bloodborne non ha ricevuto aggiornamenti, a parte quelli amatoriali, e la tanto agognata versione rimasterizzata appare solo un miraggio.