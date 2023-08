Lords of the Fallen, un video di gameplay illustra il passaggio fra i due mondi

In uscita il 13 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Lords of the Fallen ci vedrà esplorare liberamente il regno dei vivi e quello dei morti , passando da un luogo all'altro e affrontando di conseguenza nemici differenti.

Lords of the Fallen consentirà ai giocatori di muoversi fra due mondi , e il nuovo video di gameplay pubblicato da IGN illustra proprio questo specifico meccanismo dell'interessante soulslike sviluppato da Hexworks.

Una grande sfida

Caratterizzato anche dalla presenza di splendidi boss, Lords of the Fallen punterà a un gameplay di stampo hardcore, come da tradizione per i soulslike, e dunque metterà sul tavolo un grado di sfida non indifferente.