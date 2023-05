Lords of the Fallen, data di uscita nel nuovo trailer del gampelay

Lords of the Fallen ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Hexworks e CI Games all'interno del nuovo trailer del gameplay del gioco, che sarà disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 ottobre 2023. I preorder si aprono oggi.

Vengono confermate dunque le informazioni contenute nel leak di Lords of the Fallen apparso alcune ore fa, con un video che mette in risalto le potenzialità dell'Unreal Engine 5, i combattimenti spettacolari e i potenti boss che ci troveremo ad affrontare nella campagna.

A sottolineare ulteriormente l'epicità delle sequenze che compongono il trailer troviamo il brano "Fear of the Dark" degli Iron Maiden, che si adatta particolarmente bene alle ambientazioni dark fantasy di questo promettente soulslike, che segna in pratica un nuovo inizio per la serie.

"Siamo felici di poter annunciare la data di uscita di Lords of the Fallen, un gioco che il nostro talentuoso team ha creato con amore negli ultimi anni", ha dichiarato Saul Gascon, executive producer di Hexworks.

"Per festeggiare, condividiamo uno sguardo più approfondito agli orrori di Mournstead, un mondo fantasy oscuro e coinvolgente che metterà alla prova anche i giocatori più coraggiosi, con la sua esclusiva meccanica a due reami."

"Non vediamo l'ora che i giocatori alzino le loro lanterne di Umbral questo ottobre e scoprano i molti segreti che si nascondono dietro l'oscurità." Nell'attesa, sono state annunciate le tre differenti edizioni di Lords of the Fallen che è possibile prenotare: