Lords of the Fallen: un leak svela la data di uscita e alcune sequenze di gameplay

Un video trapelato in rete sembrerebbe aver svelato la data di uscita di Lords of the Fallen e alcune sequenze di gameplay del trailer in programma per domani pomeriggio.

Il filmato in questione è stato postato su Imgur a questo indirizzo e sembrerebbe estrapolato direttamente dal sito ufficiale del gioco. La clip mostra in rapida successione alcune sequenze tratte dal gioco con nemici, boss, magie e alcune degli attacchi speciali del giocatore. Alle fine viene indicato il 13 ottobre 2023 come data di uscita di Lords of the Fallen, che tra l'altro è la stessa che era stata suggerita da Aggiornamenti Lumia la scorsa settimana.

Seppur non della migliore qualità possibile, il filmato sembrerebbe autentico, ma in ogni caso lo sapremo con certezza tra meno di 24 ore. Infatti domani, 18 maggio, alle 15:00 italiane la divisione statunitense di IGN mostrerà in anteprima un nuovo trailer del gameplay esteso e presumibilmente in tale occasione verrà anche annunciata la data di uscita ufficiale del gioco.

Per il momento sappiamo che Lords of the Fallen è un soulslike dark fantasy ricco di battaglie con boss colossali e una trama avvincente. Di recente CI Games ha svelato che uno dei suoi obiettivi è quello di risolvere un difetto storico del genere, ovvero l'accessibilità per i giocatori in erba, realizzando una lunga esperienza introduttiva che ha lo scopo di fornire tutte le conoscenze necessarie per capire le meccaniche di gioco ed evitare la frustrazione a chi è poco avvezzo ai soulslike.