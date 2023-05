Lords of the Fallen: data d'uscita potenziale svelata da una fuga di notizie

La data d'uscita di Lords of the Fallen sarebbe il 13 ottobre 2023, almeno stando alla fuga di notizie riportata dall'insider Aggiornamenti Lumia, considerato molto attenibile visti i suoi trascorsi.

Purtroppo le informazioni si fermano qui, nel senso che il tweet con la soffiata riporta solo il titolo del gioco e la data, senza fornire altri dettagli.

Come sempre in questi casi l'invito è quello di prendere la notizia con le dovute cautele, mancando una conferma ufficiale di quanto riportato. Attualmente, quindi, Lords of the Fallen rimane previsto per una qualche data del 2023, ancora non specificata.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Lords of the Fallen introduce una nuovissima, epica avventura in un vasto mondo interconnesso di oscurità e caos, cinque volte più grande del gioco originale.

Al termine di un'epoca segnata da un dominio tirannico e crudele, il Dio demoniaco Adyr fu finalmente sconfitto. Ma gli Dèi... non cadono in eterno. Sono trascorsi eoni e la resurrezione di Adyr è ormai prossima: vesti i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri e avventurati nel mondo dei viventi e in quello dei morti in questa enorme esperienza GdR ricca di battaglie con boss colossali, combattimenti rapidi e stimolanti, incontri emozionanti e con una trama avvincente. La tua sarà una leggenda di luce... o di oscurità?

Esplora vasti mondi interconnessi

Viaggia tra due, vasti mondi paralleli nel corso della tua missione per abbattere Adyr. Se il regno dei vivi già presenta sfide durissime, il regno dei morti cela incubi inenarrabili.