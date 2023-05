Daymare: 1994 Sandcastle, demo disponibile su Steam

Come promesso nei giorni scorsi, Invader Studios ha pubblicato su Steam la demo giocabile e completamente gratuita di Daymare: 1994 Sandcastle, il suo nuovo survival horror, prequel di Daymare: 1998.

Purtroppo non ci sono demo per le versioni Xbox e PlayStation. Quindi, se siete in attesa di poter giocare al titolo completo il 30 agosto 2023 ma volete prima provarlo, non vi resta che andare sulla pagina Steam di Daymare: 1994 Sandcastle, scorrere fino al banner della demo e cliccare su Scarica. Naturalmente dovete possedere un account Steam attivo e senza limitazioni per scaricarla.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di Daymare: 1994 Sandcastle, in cui abbiamo scritto:

La demo di Daymare: 1994 Sandcastle ci è davvero piaciuta. Provandola ci è sembrato che gli sviluppatori abbiano raggiunto una loro maturità e che da Daymare: 1998 siano cresciuti parecchio in consapevolezza e nella capacità di gestire un survival horror, aggiungendo anche qualcosa di unico come il Frost Grip che, se ben usato per l'intera esperienza, non potrà che fargli bene. Comunque sia, staremo a vedere se le ottime impressioni che abbiamo avuto saranno confermate con la versione finale.