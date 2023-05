Daymare: 1994 Sandcastle, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie horror italiana

Chissà perché le torce dei survival horror fanno sempre poca luce (lo sappiamo il perché, ma reggeteci il gioco per favore). Recentemente, spendendo poco più di trenta Euro, abbiamo acquistato una torcia da 10.000 lumen che, pur avendo delle dimensioni abbastanza ridotte, riesce agevolmente a illuminare un'intera stanza, garantendo una buona visibilità anche in assenza di altre fonti di luce. Oltretutto dura ben dodici ore con una singola ricarica. Ai protagonisti dei videogiochi, invece, toccano sempre delle torce con dei fasci di luce che sembrano provenire dal mondo dei morti tanto sono al risparmio. Interi corpi speciali militari o paramilitari incaricati delle missioni più pericolose, che oltretutto devono spesso lavorare di notte in condizioni estreme, si ritrovano nell'equipaggiamento delle torce elettriche che arrossiscono per potenza di fronte a quelle che si possono comprare nelle bancarelle dei mercatini rionali.

Una base piena di morti

Questo sarà morto ancora per poco

Va bene, la polemica sui membri dei corpi speciali che vengono mandati in missione contro nemici ignoti con un caricatore per arma ce la risparmiamo per il prossimo articolo. Ora concentriamoci su Dalila Reyes, la protagonista del prequel di Daymare: 1998, un agente dell'unità speciale H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search), che ci ha fatto la gentilezza di lasciarsi guidare per i sotterranei di una misteriosa base di ricerca degli Stati Uniti d'America, sita nell'Area 51, dove dal primo minuto di gioco ci si accorge che qualcosa non è andato per il verso giusto.

Del resto Daymare: 1994 Sandcastle è un survival horror narrativo in terza persona, quindi qualcosa deve essere andata male per forza. La demo inizia con la Reyes da sola in procinto di perlustrare la struttura.

L'atmosfera è decisamente lugubre (se venite assunti in un posto in cui anche con tutte le luci accese non riuscite a guardarvi la punta dei piedi, scappate a gambe levate, perché prima o poi diventerà teatro di fatti orribili e le vostre budella finiranno per decorare la mobilia) e l'assenza di esseri umani quantomeno sospetta. Inoltre sembra che ci siano dei guasti un po' ovunque, visto che non funziona niente, come viene sottolineato dalla stessa protagonista in più occasioni. Ci muoviamo piano e con circospezione, anche perché, pur essendo armati di un fucile a pompa e di un fucile d'assalto, abbiamo poche munizioni a disposizione. In una manciata di minuti riusciamo a riattivare una porta che, superata, ci garantisce l'accesso a un'area piena di cadaveri. Sapete cosa significa? Che per la simpatica Dalila sarà una pessima giornata lavorativa.