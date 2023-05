Horizon Forbidden West è un successo: ecco quanto ha venduto, la saga supera i 32 milioni

Sony Interactive Entertainment e Guerrilla Games hanno annunciato che Horizon Forbidden West ha venduto 8,4 milioni di unità tra l'uscita (febbraio 2022) e il 16 aprile 2023. La saga, in totale, ha piazzato 32,7 milioni di unità, considerando anche Horizon Zero Dawn e Horizon Call of the Mountain. Questi numeri non contano i giocatori che hanno giocato tramite servizi e iniziative di PlayStation, come PlayStation Plus.

Per confronto, nel primo anno Horizon Zero Dawn aveva venduto 7,6 milioni di unità. Ovviamente Horizon Forbidden West ha avuto il vantaggio di avere a disposizione non solo un maggior numero di PS4 in circolazione, ma anche vari milioni di PS5. Va inoltre notato che i dati di Forbidden West sono legati a un periodo più lungo di un anno. In linea di massima, quindi, le vendite sembrano simili.

Horizon è oltre i 32 milioni di unità vendute

Guerrilla Games ha anche scritto: "L'accoglienza è stata sbalorditiva e siamo grati alla comunità per il continuo amore e supporto al franchise. Noi di Guerrilla ci sentiamo fortunati a testimoniare questo sostegno ogni giorno: condividiamo le fanart della comunità e i cosplay. Voglio che sappiate che il vostro entusiasmo ci lascia senza fiato."

"Infine, vorrei dirvi che siamo davvero entusiasti che le avventure di Aloy continuino. La sua ultima missione l'ha portata tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, e non vediamo l'ora che scopriate dove andrà la prossima volta."

Guerrilla aveva già confermato la "prossima avventura di Aloy" e ha riconfermato anche "il gioco online".