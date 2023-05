The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nuova pubblicità vi mostra come vi sentirete giocando

Nintendo continua a spingere con il marketing per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come è comprensibile, e ora è il momento di un nuovo trailer pubblicitario - pubblicato tramite Nintendo Australia - che ci spinge a riscoprire cosa significa andare all'avventura tramite la nuova avventura di Link.

Come avete visto, il video si apre con un normale uomo su un mezzo pubblico. Tutto è grigio, silenzioso e un po' triste. Quando però finalmente è in grado di tornare a casa, pur essendo stanco, si mette di fronte al televisore e avvia una partita a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Possiamo quindi vedere un po' di gameplay, precisamente le nuove abilità di Link nella creazione di mezzi di spostamento. Il senso del video, però, non è (solo) far vedere quello che possiamo fare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quanto più mostrare che è possibile andare alla scoperta del mondo e soprattutto far vedere come la creatività e la voglia di sperimentare vengano premiate.

L'uomo infatti cerca di nuotare per superare un fiume, ma Link non ha abbastanza stamina per farcela. Il giocatore cerca quindi di usare un tronco con una vela per navigare sull'acqua, ma chiaramente il singolo tronco ruota e "l'imbarcazione" non può essere usata. A quel punto, collega tre tronchi con la vela e così ha una piccola zattera, come già visto nella prima presentazione di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il video si conclude con l'uomo che gioca in modalità portatile a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sul pullman. Il percorso sul mezzo pubblico diventa quindi più allegro e anche il mondo all'esterno è più luminoso.

Diteci, cosa ne pensate di questa pubblicità? Secondo voi trasmette le giuste sensazioni?

