The Sisters 2: Road to Fame annunciato da Microids: periodo di uscita, immagini e gli altri dettagli

Tramite una comunicazione ufficiale, Microids ha annunciato The Sisters 2: Road to Fame, seguito di The Sisters: Party of the Year. Si tratta di un gioco Party Game open world per un massimo di quattro giocatori. Proporrà una storia originale "ispirata all'universo frizzante e colorato della serie a fumetti di successo 'The Sisters', dove le idee creative si alternano a quelle più folli." The Sisters 2: Road to Fame sarà disponibile nell'autunno del 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e solo in digitale su Xbox One, Xbox Series X|S e PC/MAC.

The Sisters 2: Road to Fame ci permetterà di esplorare una città densa di luoghi, con un nuovo design, abitanti da conoscere e 24 tipi di minigiochi. Si può giocare in modalità moltiplicatore, completare missioni, raccogliere oggetti, sbloccare elementi estetici e personalizzare il proprio personaggio. Si potrà giocare nei panni di Marine o Wendy e vi sarà anche un finale segreto.

Qui sotto potete inoltre vedere la galleria ufficiale condivisa da Microids per The Sisters 2: Road to Fame. Le immagini mostrano gli ambienti, i personaggi e alcuni minigiochi.

La descrizione ufficiale recita: "Doppi problemi, doppio divertimento, le nostre Sorelle sono tornate per causare il doppio del caos! La storia inizia quando a te e alla tua sorella preferita viene regalato un tablet per premiare i vostri buoni voti. Tua sorella crea immediatamente un account su un social network alla moda, non solo per condividere le sue avventure con i suoi migliori amici, ma anche per qualcos'altro... la tua amata ma maliziosa sorella vuole superare la fama del tuo account per diventare la nuova influencer popolare della città! Le nostre sorelle preferite dovranno sfidarsi in una frenetica corsa ai follower!"

