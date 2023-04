Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case annunciato con immagini e periodo di uscita

Microids ha annunciato ufficialmente Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, nuovo gioco realizzato da Blazing Griffin. Il periodo di uscita ufficiale è l'estate 2023 ed è previsto per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case spiega che i giocatori potranno vivere una storia "emozionante e originale", con lo stesso stile di Agatha Christie. Sarà però una storia originale realizzata dallo stesso team di Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases (qui la nostra recensione). In questo nuova avventura potremo anche conoscere Arthur Hastings, l'amata spalla di Poirot.

La coppia ha il compito di trasportare un'opera d'arte di grande valore (un prezioso dipinto di Maria Maddalena) a Londra, ma durante l'inaugurazione ci saranno ovviamente dei problemi e i due detective di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case dovranno risolvere un nuovo caso nel cuore di Londra. Sarà possibile esplorare la capitale, cercare indizi, interrogare i testimoni e i sospettati. Il gioco sarà doppiato in inglese, francese e tedesco: l'italiano sarà disponibile solo nei sottotitoli.

Il team di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case promette anche una qualità grafica superiore rispetto al precedente, con effetti meteorologici e audio migliorati. In termini di gameplay torneranno le meccaniche del precedente gioco, con però una novità: la Timeline, ovvero una linea temporale che aiuta il detective a comprendere meglio la sequenza di eventi. Il gioco sarà disponibile sia in versione fisica che in versione digitale.

Ricordiamo che ieri il noto leaker billbil-kun aveva condiviso queste informazioni, aggiungendo però che il gioco sarebbe costato 26.99€ e che la data di uscita è fissata per il 30 settembre 2023: per il momento questi dati non sono confermati ufficialmente.