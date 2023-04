Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case svelato da un noto leaker con data di uscita

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case sarà svelato domani, 18 aprile 2023, da Microids. Questo è quanto svela in anticipo il noto leaker billbil-kun, che conferma sia la data di uscita che informazioni come il prezzo e il PEGI.

Secondo quanto indicato dal leaker, come potete vedere nel tweet qui sotto, Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case sarà pubblicato il 30 settembre 2023 e costerà 26.99 euro. Il PEGI è invece 12. Oltre al testo, il tweet ci propone il logo del gioco.

Ovviamente quanto riportato è per ora solo un leak e non un annuncio ufficiale, ma billbil-kun è un leaker noto e ha sempre condiviso informazioni corrette sul mondo videoludico, a partire dai giochi di PS Plus ed Epic Games Store, arrivando ad annunci di questo tipo. Possiamo quindi credere che anche in questo caso non si stia sbagliando.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, supponiamo, sarà simile al precedente gioco di Microids dedicato all'investigatore belga: Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, pubblicato nel 2021 e che abbiamo recensito qui.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases è un gioco investigativo con visuale isometrica che ci chiede di esplorare ambienti, trovare indizi e interrogare i sospettati. Vedremo se questo nuovo gioco svelato da billbil-kun sarà simile o se Microids sta puntando a qualcosa di completamente diverso.