Orizzonti Pokémon: l'anime potrebbe aver svelato un nuovo Pokémon, vediamo l'immagine

Orizzonti Pokémon, la nuova serie anime della saga di Game Freak, è in onda da oggi in Giappone con uno speciale da un'ora. Non c'è più Ash, ma nuovi protagonisti con i loro nuovi Pokémon. Si tratta di creature note, ma nello speciale è apparso un Pokémon mai visto. Potete vederlo nel tweet qui sotto.

Come detto, ad oggi non abbiamo mai visto questo specifico Pokémon, ma ne abbiamo già visto uno molto simile. Parliamo di Terapagos - che potete vedere poco sotto - già presentato all'interno del venturo nuovo DLC di Pokémon Scarlatto/Violetto.

La creatura che è stata mostrata nell'anime Orizzonti Pokémon potrebbe essere una forma di Terapagos, oppure potrebbe essere una versione alternativa dello stesso Pokémon o una sua sorta di forma "depotenziata" creata appositamente per l'anime che non apparirà nel gioco. Si tratta di supposizioni, ma pare difficile che sia stato creato un Pokémon così simile a Terapagos e che non vi sia alcun legame. Considerando che Terapagos è un Leggendario, avrebbe anche senso che sia parte importante della trama della saga animata.

Non ci resta altro da fare se non attendere informazioni ufficiali e definitive. Nel frattempo vi lasciamo al nostro speciale: Il Tesoro dell'Area Zero: quello che sappiamo dei prossimi DLC.