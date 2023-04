OnePlus Nord Buds 2: la recensione degli auricolari economici con cancellazione attiva del rumore

Poco meno di un anno fa abbiamo recensito su queste pagine gli auricolari OnePlus Nord Buds, la proposta true wireless della casa cinese rivolta alla fascia economica. Si trattava di un prodotto pienamente convincente, capace di garantire una buona qualità complessiva restando sotto alla soglia psicologica dei 50€. OnePlus Nord Buds 2 sono degli ottimi auricolari in-ear economici Visti i risultati lusinghieri era piuttosto scontato che il brand della galassia BBK Electronics usasse quel dispositivo come un punto di partenza per una linea di prodotti in serie, e infatti dopo una decina di mesi ci troviamo a parlare di questi OnePlus Nord Buds 2, auricolari in-ear true wireless che mantengono intatte gran parte delle qualità e delle caratteristiche dei predecessori introducendo alcune novità. Il tutto però a un costo: il prezzo di listino infatti sale a 69€, con un aumento quindi di oltre il 20%, mettendosi di conseguenza in competizione con concorrenti un po' più raffinati. Per scoprire quale è stato il risultato stavolta, vi invitiamo a continuare la lettura della nostra recensione degli OnePlus Nord Buds 2.

Caratteristiche tecniche OnePlus Nord Buds 2 offrono la novità principale della cancellazione attiva del rumore Per quanto riguarda la caratteristiche tecniche, gli OnePlus Nord Buds 2 non si distanziano molto dai predecessori: sono auricolari in-ear true wireless che si collegano attraverso il protocollo Bluetooth 5.3 per una distanza massima di 10 metri senza ostacoli. La custodia, che possiede ovviamente anche una batteria da 480 mAh per la ricarica, si collega alla presa elettrica tramite la presa USB tipo C sul retro. Accanto ad essa c'è un piccolo tasto per il reset dell'accoppiamento. L'autonomia è ottima, e cambia naturalmente in funzione dell'attivazione o meno della funzione di ANC, ovvero della cancellazione attiva del rumore che è la grande novità di questo nuovo modello. La durata quindi è di 7 ore di riproduzione e 36 con la custodia di ricarica con ANC spento, che diventano rispettivamente 5 e 27 quando è acceso. La ricarica completa di custodia e auricolari richiede 90 minuti totali, ma la carica flash permette in 10 minuti di recuperare fino a 5 ore di autonomia. I formati audio supportati sono solo AAC e SBC, manca quindi l'aptX, mentre esclusivamente su telefoni OnePlus si può godere anche del supporto al Dolby Atmos e del sintonizzatore audio Dirac: si tratta di aggiunte che comunque non sono in grado di restituire un audio pienamente immersivo visti i limiti tecnici dell'hardware, ma che comunque possono essere apprezzate dagli utenti OnePlus. Confermata la certificazione IP55 contro polvere, schizzi e sudore, che rende gli OnePlus Nord Buds 2 compagni ideali per le sessioni sportive e per la corsa. Scheda tecnica OnePlus Nord Buds 2 Tipologia: auricolari in-ear true wireless

auricolari in-ear true wireless Dimensioni:

Custodia di ricarica: 67,99 x 28,9 x 35,5 mm; Auricolari: 27,5 x 21,05 x 24,4 mm

Custodia di ricarica: 67,99 x 28,9 x 35,5 mm; Auricolari: 27,5 x 21,05 x 24,4 mm Altoparlanti: Driver dinamici da 12,4 mm

Driver dinamici da 12,4 mm Formati audio: SBC, AAC

SBC, AAC Resistenza acqua e polvere: IP55

IP55 Autonomia: ANC spento 7 ore (36 ore totali con custodia), ANC acceso 5/27 ore

ANC spento 7 ore (36 ore totali con custodia), ANC acceso 5/27 ore Connettività: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Colori: Thunder Gray e Lightning White

Thunder Gray e Lightning White Ricarica: USB-C

USB-C Batteria: singolo auricolare 41 mAh; custodia 480 mAh

singolo auricolare 41 mAh; custodia 480 mAh Altre funzioni: Associazione doppia Associazione rapida (solo su OnePlus dalla serie 6 in poi) Supporto Dolby Atmos Dirac Toner

Peso: 37,5 g custodia; 4,7 g singolo auricolare

37,5 g custodia; 4,7 g singolo auricolare Prezzo: 69€

Design OnePlus Nord Buds 2 hanno un design che non si discosta dal predecessore Dal punto di vista del design è evidente come la linea della continuità sia quella scelta dall'azienda cinese: gli auricolari in sé sono infatti esteticamente identici ai predecessori, indistinguibili se messi uno accanto all'altro se non fosse per qualche minimo dettaglio e per la variazione cromatica che interviene in aiuto. Se infatti il primo modello era proposto in un Nero Ardesia, questo successore arriva sul mercato nella doppia proposta grigia oppure bianca, nei nomi commerciali Thunder Gray e Lightning White. Si confermano quindi auricolari dalle forme sobrie e piuttosto minimal, con linee arrotondate nella parte esterna dello stelo. Questo è poi piuttosto corto, andando poco al di là dell'orecchio stesso. L'area touch di forma circolare stacca per una tonalità più lucida. Non si tratta certamente di auricolari che catturano l'occhio o che generano particolare curiosità, ma questo è un fattore che potrebbe essere gradito a chi cerca una proposta dal design poco appariscente. Se appunto la componente degli auricolari non è stata oggetto di modifiche a livello estetico, un rinnovamento più profondo si è dedicato per la custodia di ricarica, che nel primo modello avevamo avuto modo di criticare per gli angoli troppo netti che causavano una certa scomodità nella sua gestione. Evidentemente alla sede di OnePlus leggono Multiplayer.it (stiamo scherzando ovviamente) perché proprio quel dettaglio che avevamo poco apprezzato è stato oggetto di revisione. La custodia di ricarica ora mantiene volumi analoghi, ma i bordi e il coperchio sono stati arrotondati per un risultato molto più gradevole e - soprattutto - pratico nell'uso. Se sul primo modello avevamo definito la custodia una specie di portapillole, ora sembra proprio una pillola, ma al di là dei paragoni farmaceutici questa seconda versione è senza dubbio migliore. Per il resto, il peso si conferma davvero molto contenuto (meno di 50 grammi con gli auricolari inseriti, 37,5 da vuota) e l'assemblaggio è piuttosto buono, anche se la cerniera del coperchio non dà l'idea di grande robustezza.

Esperienza d'uso OnePlus Nord Buds 2 si distinguono per la brillante qualità audio Il fattore di novità principale di questi OnePlus Nord Buds 2 è chiaramente l'ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una caratteristica che in passato era esclusiva dei modelli premium dal costo molto superiore, ma che ora si sta iniziando a diffondere anche nelle cuffiette più economiche. Ovviamente, ed è il caso di sottolinearlo, è un elemento la cui diversa efficacia e qualità si percepisce in maniera palpabile in base al valore dell'hardware: l'ANC di auricolari da 200 e passa euro è sicuramente migliore, più raffinato e lavora in maniera più precisa rispetto a quello che si può trovare in prodotti come gli OnePlus Nord Buds 2, ma ciò nonostante l'effetto è comunque sensato con benefici che si possono apprezzare in maniera sensibile in situazioni particolarmente rumorose, agendo soprattutto sui rumori bassi che sono tipici degli spostamenti su mezzi di trasporto come treni, bus o aerei. Nel dettaglio, l'ANC può agire fino a 25 db, che appunto non è un livello da primato ma è tutto sommato sufficiente per dare senso e valore a questa aggiunta. Per quanto riguarda invece la qualità del suono, non abbiamo percepito grandi differenze rispetto al precedente modello, il che significa comunque che gli OnePlus Nord Buds 2 suonano veramente molto bene per quel che costano. I bassi sono profondi, corposi e pieni, la gamma sonora ampia e rotonda e i suoni puliti e chiari ad ogni altezza, rendendo ben distinguibili i vari elementi che compongono i brani. La possibilità di agire sull'equalizzatore e sulla modalità Bass Wave consente poi di adattare la l'onda sonora alle proprie preferenze. Ottima ovviamente la resa anche coi videogiochi e nella visione di film e video tramite i servizi di streaming e discorso analogo anche durante le telefonate, con la voce che viene riprodotta forte e chiara; i microfoni poi agiscono bene riducendo i rumori esterni. OnePlus Nord Buds 2 sono disponibili in 2 colorazioni: Thunder Gray e Lightning White I controlli touch sono piuttosto precisi, ma vale la pena segnalare come non sia possibile agire sul volume. Ugualmente interessante notare come non siano presenti sensori in grado di rilevare quando gli auricolari sono o meno indossati, e questo comporta il fatto che l'audio non vada in pausa automaticamente quando si sfilano le cuffie dalle orecchie. Il confort nell'uso è comunque buono, seppur ampiamente soggettivo; nel nostro caso abbiamo trovato gli auricolari comodi e particolarmente stabili una volta infilati nella cavità auricolare. Ad ogni modo nella confezione ci sono due altre misure di gommini per potersi adattare alle orecchie di chiunque. Per quanto riguarda il software di gestione degli auricolari, sui telefoni OnePlus è integrato all'interno del sistema operativo, mentre sugli altri smartphone Android passa attraverso l'uso dell'app HeyMelody. Questa è abbastanza ben organizzata, piuttosto semplice e intuitiva. La pagina iniziale consente di verificare la batteria di auricolari e custodia, gestire l'attivazione e la disattivazione dell'ANC o della modalità trasparenza, scegliere gli equalizzatori tra diversi preset, attivare la modalità bass wave che amplifica i bassi, la modalità gaming a bassa latenza che riduce il ritardo nei giochi e l'aggiornamento del firmware. Un sotto menù dedicato permette poi di riconfigurare i comandi attraverso l'area touch dei due auricolari. OnePlus Nord Buds 2 si controllano tramite l'app HeyMelody Non possiamo esimerci però dal criticare l'incomprensibile gestione dell'app HeyMelody in ambito iOS. Al momento infatti, sebbene l'applicazione sia presente da parecchio anche sullo store Apple, non sono supportati questi OnePlus Nord Buds 2. Certamente potrebbero essere aggiunti in futuro con un aggiornamento, ma il fatto che a distanza di un anno non sia ancora stato incluso il precedente modello ci fa perlomeno essere poco ottimisti. Il punto è che altri auricolari OnePlus, come i recenti Buds Pro 2, sono invece perfettamente supportati anche su iOS, così come diversi modelli OPPO. La discriminante, ovvero la motivazione che porti un modello piuttosto che un altro ad essere incluso all'interno della versione iOS di HeyMelody ci è francamente oscura, e di certo lo sarà altrettanto per i consumatori che si troveranno disorientati. Sarebbe quindi il caso che l'azienda adottasse un approccio più chiaro, perché ovviamente senza il supporto dell'app agli utenti iPhone sono precluse molte opzioni, la possibilità di personalizzazione dell'esperienza e l'aggiornamento del firmware.