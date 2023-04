Street Fighter 6, le modalità single player vanno scaricate a parte

Le modalità single player di Street Fighter 6 vanno scaricate a parte rispetto al pacchetto principale del gioco, alla stregua di DLC: un approccio effettivamente curioso per il nuovo episodio della serie picchiaduro targata Capcom, che farà il proprio debutto il 2 giugno.

Visto che questa peculiare soluzione non è stata oggetto di specifiche comunicazioni da parte del team di sviluppo, immaginiamo si ponga come un'opzione per limitare lo spazio occupato dall'installazione di Street Fighter 6 dopo aver sviscerato e messo da parte le modalità single player.

Del resto il focus è ormai sulla componente online, che nel caso di Street Fighter 6 appare particolarmente ricca e supportata dalle ultime tecnologie per un'esperienza multiplayer priva di problemi e di latenza, con un occhio al mondo degli eSport.

Un'impostazione simile l'abbiamo ritrovata di recente in Call of Duty, che visti gli ingenti requisiti in termini di spazio consente di gestire in maniera indipendente i vari pacchetti, installando e disinstallando campagna, zombie e multiplayer.