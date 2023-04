Another Fisherman's Tale: data di uscita e trailer gameplay svelati per il seguito del GOTY VR

Vertigo Games - editore - e InnerspaceVR - sviluppatore - hanno annunciato la data di uscita di Another Fisherman's Tale, seguito del GOTY VR del 2019. La data da segnarsi sul calendario è l'11 maggio 2023. Le piattaforme di riferimento sono PS VR2, Meta Quest 2 e le piattaforme PC VR (Steam, Vive). Il team ha anche reso disponibile un video di gameplay, che trovate poco sotto.

In questo video abbiamo modo di ascoltare le parole del Creative Director e Co-Founder Balthazar Auxietre e del Game Director Alexis Moroz. Quella mostrata è la prima parte del secondo capitolo di Another Fisherman's Tale e ci permette di vedere una delle meccaniche del gioco: la composizione del corpo del personaggio principale, Nina, figlia del protagonista del gioco originale.

Ad esempio, in questa sezione Nina può ottenere una chela di granchio come mano sinistra, la quale le permette di tagliare la corda che blocca la gabbia nella quale si trova la testa, la quale è ovviamente il punto di vista per l'intera sequenza di Another Fisherman's Tale. Successivamente si passa in prima persona, ma potremo (e dovremo) staccare i pezzi del nostro corpo per superare varie sequenze. Si può ad esempio lanciare la testa tramite una finestra rotta per vedere l'intero della stanza e usare la mano (liberata dal braccio) per sbloccare la porta d'ingresso e garantire un passaggio al corpo.

Gli autori spiegano, tramite un comunicato ufficiale, che Another Fisherman's Tale è stato creato da zero, invece di basarsi su quanto a disposizione dal precedente capitolo, così da sfruttare le tecnologie VR più moderne.

Nina andrà alla scoperta di modelli, appunti e fotografie del misterioso passato del padre e scoprirà di più della propria infanzia. Dovrà però riuscire a distinguere tra la finzione la realtà, mentre si lancia in un mondo composto da memorie e fantasia.

Diteci, cosa ne pensate di Another Fisherman's Tale? Sarà uno dei vostri prossimi acquisti per VR?