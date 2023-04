Classifica UK, tre giochi di Mario nella top 10 ma FIFA 23 è primo

Il successo di Super Mario Bros. il film ha portato tre giochi di Mario a scalare la classifica UK, nello specifico Mario Kart 8 Deluxe (secondo), Super Mario Odyssey (quinto) e New Super Mario Bros. U Deluxe (decimo), ma a dominare la top 10 è ancora FIFA 23.

FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Resident Evil 4 Hogwarts Legacy Super Mario Odyssey God of War Ragnarok Gran Turismo 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 Minecraft (Switch) New Super Mario Bros. U Deluxe

Forte di incassi pari a 677 milioni di dollari, Super Mario Bros. il film ha inevitabilmente spinto le vendite della serie Nintendo, e i risultati si vedono: Mario Kart 8 Deluxe ha segnato un +9%, Super Mario Odyssey un +15% e New Super Mario Bros. U Deluxe un +23% su base settimanale.

Gli effetti del lungometraggio realizzato da Illumination (qui la nostra recensione di Super Mario Bros. il film, a proposito) si estendono però anche al di fuori della top 10, con Super Mario 3D World che segna un +21%, Mario Party Superstars un +3%, Mario Strikers: battle League Football addirittura un +111% e Luigi's Mansion 3 un +7%.

Per quanto riguarda gli altri giochi in classifica, come detto FIFA 23 mantiene la prima posizione nonostante un calo nelle vendite del 39% su base settimanale, Resident Evil 4 scende in terza posizione con un -34% e Hogwarts Legacy è quarto con un -32%.