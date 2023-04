Frivolo e allegro

Super Mario Bros. Il Film: quando c'è anche Toad, tutto è più bello

Gli appassionati faranno a gara col dito puntato sullo schermo per trovare tutti i segreti nascosti lungo una pellicola composta in larga parte da citazioni, cameo, sfumature musicali che richiamano questo o quel livello. Molti easter egg sono ben visibili in superficie, ma come i livelli nascosti di un videogioco per vederli tutti sarà necessaria almeno una seconda partita. Questa è la vera profondità di un film che narrativamente non ne ha alcuna: la storia è pressappoco quella di Mario Odyssey, Bowser compare persino con il suo candido abito da sposo, ed è talmente tutto iridescente e leggerissimo che non c'è nemmeno spazio per una morale, cosa che però si rivela anche sorprendentemente rinfrescante. Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong e tutto il resto del cast non hanno la pretesa di insegnarti nulla, si accontentano di lanciarti su questo allegro scivolo che potrebbe benissimo essere un lunghissimo e costosissimo video introduttivo per una delle passate conferenze E3.

Funziona, e bene, fin quando ti diverti a scoprire le mandrie di Yoshi all'orizzonte, a contare quanti secondi ci impiega Donkey Kong in derapata sul kart ad attivare il turbo, e a vedere in che modo hanno rappresentato la vita quotidiana nel Regno dei Funghi che fino ad oggi abbiamo conosciuto solo nella sua stilizzata forma videoludica. Il resto è affidato agli animatori di Illumination Entertainment che come sempre hanno svolto un ottimo lavoro e, conoscendo Nintendo, non deve essere stato affatto facile arrivare a una quadra con le proporzioni e i dettagli di ciascun personaggio. Inutile negarlo: si soffre anche un po' immaginando a come sarebbe un vero videogioco di Mario con questa grafica, specialmente quando le inquadrature vanno a mimare quelle che ti aspetteresti di vedere col gamepad in mano.