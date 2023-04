Super Mario Bros. Il Film a quota 677 milioni di dollari di incassi nel mondo

Super Mario Bros. Il Film ha registrato un altro fine settimana estremamente positivo nelle sale cinematografiche statunitensi, con incassi pari a 87 milioni di dollari, per un totale di 347,8 milioni di dollari. Sommati alle entrate nel resto del mondo, la pellicola di Nintendo e Illumination ha raggiunto la ragguardevole cifra di 677,96 milioni di dollari dopo solo due weekend.

Venerdì scorso il film di Mario e soci aveva superato di poco i 500 milioni di dollari di incassi, quindi significa che complessivamente nel weekend se se ne sono aggiunti circa altri 170 milioni di dollari.

Parliamo di numeri impressionanti e che potrebbero portare Super Mario Bros. Il Film a superare persino Minions: The Rise of Gru, il film di animazione con più incassi di sempre con 942,5 milioni di dollari. Inoltre è già diventato l'adattamento di un videogioco sul grande schermo di maggior successo in assoluto, battendo il precedente record detenuto da Warcraft: L'Inizio.

Se ancora non avete deciso se andare a vedere Super Mario Bros. Il Film o meno, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione per fugare ogni dubbio, oltre che al nostro speciale in cui parliamo di come potrebbe cambiare l'universo di Super Mario grazie al successo della pellicola realizzata da Nintendo e Illumination.