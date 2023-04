Firmament: nuovo trailer conferma la data di uscita su PC, con PS5 e PS4 a seguire

Firmament è protagonista di un nuovo, interessante trailer che conferma la data di uscita dell'avventura su PC, fissata al 18 maggio, mentre le versioni PS5 (con supporto a PlayStation VR2) e PS4 arriveranno più avanti.

Sviluppato dal team autore di classici indiscutibili come Myst e Riven, Firmament è stato finanziato con successo su Kickstarter e si appresta a catapultarci in un'esperienza ricca di spessore narrativo e grandi atmosfere, come da aspettative per le produzioni targata Cyan Worlds.

Rispetto ai precedenti progetti dello studio, il gioco adotta uno stile steampunk davvero intrigante, mettendoci nei panni di un viaggiatore munito di un dispositivo che può interfacciarsi con vari apparecchi presenti all'interno dei Regni di Firmament, e con cui potremo risolverne gli enigmi.

Il video presenta una ricca carrellata di scenari e situazioni che andranno a comporre un'avventura dotata di un indubbio potenziale: nel giro di un mese scopriremo tutti i suoi segreti.