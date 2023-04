Street Fighter 6: data di precaricamento e peso del gioco svelati da PS Store e Xbox Store

Street Fighter 6 sarà disponibile a inizio giugno, ma quando sarà possibile iniziare a fare il precaricamento del gioco? Secondo PlayStation Store, la data è il 31 maggio 2023, sia per la versione PlayStation 4 che per la versione PlayStation 5. Il peso del gioco invece è stato svelato da Xbox Store: 50 GB.

Si tratta di un peso normale per un gioco di questo tipo, quindi non crediamo che i giocatori dovranno faticare troppo per trovare spazio sulle proprie console. Ovviamente è possibile che il peso del gioco su altre piattaforme sia leggermente diverso, ma in linea di massima Street Fighter 6 dovrebbe essere intorno ai 50 GB.

Ricordiamo che il precaricamento è disponile per chi ha eseguito il preordine del gioco. Street Fighter 6 sarà pubblicato il 2 giugno 2023, quindi avremo circa un paio di giorni per eseguire in tutta tranquillità il download del gioco completo ed essere pronti al momento dell'attivazione.

Nel nostro provato dello scorso anno vi avevamo spiegato che "Con un sistema di combattimento divertentissimo e dal potenziale enorme, un netcode a dir poco eccezionale, e un roster che già agli albori ci ha lasciato a bocca aperta, Street Fighter 6 sembra avere le carte in regola per essere uno dei migliori Street Fighter di sempre, se non addirittura il migliore. Questa closed beta ha superato qualunque nostra aspettativa, sorprendendoci di continuo e mettendoci l'acquolina per tutto ciò che verrà dopo. Per sbagliare un gioco con basi già così solide, Capcom dovrebbe commettere errori madornali nei prossimi mesi, e sinceramente non crediamo accadrà. Fan di Street Fighter e dei picchiaduro tutti, state pronti."

Vi ricordiamo infine che lo Street Fighter 6 Showcase è stato annunciato da Capcom con data e orario, ci saranno "grandi annunci".