Il Trono di Spade: vari spin-off sono ancora in lavorazione, spiega George R.R. Martin

L'autore de Il Trono di Spade - George R.R. Martin - afferma che HBO sta ancora lavorando ad altri spinoff della serie TV. Durante la presentazione di Max (ex-HBO Max) della Warner Bros. Discovery, la società ha annunciato che continuerà a esplorare la storia di Westeros in A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, un prequel ambientato 100 anni prima de Il Trono di Spade e basato sul trio di novelle Tales of Dunk and Egg di Martin. Martin dice che lui e HBO non si fermeranno qui.

"Nell'estate del 2016, quando la HBO ha iniziato a pensare agli spinoff de Il Trono di Spade, ho proposto loro due idee: la Danza dei Draghi, che a tempo debito è diventata House of the Dragon... e Dunk & Egg", scrive Martin. "È stato sette anni fa (stento a crederci). La lezione è che lo sviluppo delle serie richiede tempo. Vedo tutte queste storie in rete su altri spinoff che sono stati cancellati o abbandonati... non ho idea di dove prendano queste cose... e mi fanno solo scuotere la testa. Lo show di Nymeria è ancora in fase di sviluppo. Così come lo show di Sea Snake. Su quella è stata appena trascorsa un'ottima settimana di lavoro con gli sceneggiatori. E ce ne sono altri, sia live action che animati. Quanti avranno il via libera come Dunk & Egg? È impossibile dirlo. Quanto tempo ci vorrà? Dipende".

A Knight of the Seven Kingdoms adatta Tales of Dunk and Egg, le tre novelle di Martin (The Hedge Knight, The Sworn Sword e The Mystery Knight) che seguono le avventure di "Dunk" (che diventerà Ser Duncan the Tall, Lord Comandante della Guardia Reale) e Egg (il futuro Re Aegon V Targaryen) che viaggiano insieme durante la loro giovinezza.

La serie Nymeria racconterà la storia dell'omonima regina guerriera che unificò Dorne sotto il dominio della sua famiglia per opporsi agli invasori. La serie Sea Snake racconta la vita di Corlys Valeryon, che attualmente è parte di House of the Dragon.

