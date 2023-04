Orizzonti Pokémon: sigla di apertura animata svelata, ascoltiamo la canzone giapponese

È disponibile online la sigla animata giapponese di Orizzonti Pokémon, la nuova serie anime dedicata ai mostriciattoli di Game Freak. Messo da parte Ash, questa nuova saga ci propone nuovi personaggi e una nuova regione, Paldea, ovvero l'area di Pokémon Scarlatto e Violetto. Potete ascoltare e vedere la sigla tramite il tweet qui sotto.

Il nome giapponese di questa opening è "Dokimeki Diary" ed è eseguita da asmi, con il supporto di Chinozo. In questa sigla non solo vediamo i nuovi protagonisti: Liko e Roy, ma anche Captain Friede e la sua ciurma, con tanto di Captain Pikachu e un Charizard. Inoltre, possiamo vedere anche gli Esploratori, il gruppo che pare pronto a prendere il posto di Team Rocket.

Al momento non sappiamo quando sarà possibile vedere Orizzonti Pokémon in Italia, almeno non precisamente in quanto per ora si parla solo di 2023. In Giappone la serie è però partita con uno speciale da un'ora che ha persino mostrato quello che pare essere un nuovo Pokémon.

Qui sopra potete vedere il trailer ufficiale italiano di Orizzonti Pokémon.