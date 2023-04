The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: immagini mostrano i personaggi svelati dal trailer

Tramite gli account giapponesi social di Nintendo, sono state condivise delle immagini che mostrano degli artwork di alcuni personaggi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, apparsi nel più recente trailer ufficiale.

A seguire vi presentiamo i vari artwork e vi diamo alcune informazioni sui personaggi, tutti provenienti da The Legend of Zelda Breath of the Wild: vi saranno però alcuni spoiler su tale gioco, quindi se non lo avete giocato e non volete alcun tipo di anticipazione o informazione, non proseguite la lettura oltre questo paragrafo.

Il primo che vi mostriamo è Tulin. Si tratta di un Rito, una razza di uccelli umanoidi che usano gli archi per combattere in volo. Tuli appare in Breath of the Wild nel Villaggio dei Rito ed è figlio di Teba e Saki. Si tratta di un personaggio legato a una piccola missione di tiro con l'arco.

Tulin

La seconda immagine è invece dedicata a Sidon, il principe degli Zora, razza di pesci umanoidi. Si tratta del fratello di Mipha, uno dei campioni caduti prima dell'inizio di Breath of the Wild. Link incontra Sidon e quest'ultimo aiuta il nostro protagonista nella sua battaglia contro la Bestia divina Vah Ruta.

Sidon

Infine, l'ultima immagine mostra Riju, capo dei Gerudo in Breath of the Wild: le Gerudo sono una razza di sole donne che vive nel deserto. La giovane aiuta Link nel combattimento contro la Bestia divina Vah Naboris.

Riju

Vi lasciamo infine al trailer finale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.