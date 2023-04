The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il trailer finale è davvero spettacolare

Come promesso, Nintendo ha pubblicato il trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch. C'è poco da dire, perché è davvero spettacolare e fa venire ancora più voglia di giocare alla nuova avventura di Link.

Come annunciato, si tratta del terzo e ultimo trailer prima dell'uscita del gioco e dura tre minuti, in cui possiamo vedere sequenze di gameplay e momenti narrativi. C'è anche qualche anticipazione. Se non volete averne, non guardatelo e vivete felici.

Nel video possiamo vedere diversi dei luoghi che Link visiterà nel corso della sua avventura, luoghi molto differenti tra loro tra aree inondate dalla lava, palazzi scintillanti, isole volanti e strani edifici dalla natura non meglio definita. C'è spazio anche per il sistema di combattimento e per rivedere alcune delle nuove abilità di Link.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Se il trailer non vi basta, potete guardare il video di gameplay pubblicato in occasione del direct dedicato, in cui sono state presentate le nuove meccaniche di gioco rispetto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo ha promesso che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà "Un epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli". Il 12 maggio, oltre alla versione standard, sarà possibile acquistare anche un'edizione per collezionisti che include: