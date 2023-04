Warframe: The Duviri Paradox, data di uscita e trailer per l'update

The Duviri Paradox, il nuovo aggiornamento di Warframe, ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Digital Extremes con un nuovo trailer: il contenuto sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 26 aprile.

A qualche mese di distanza dall'introduzione del cross-play fra PC e console, Warframe rinnova dunque la propria esperienza proponendoci un viaggio diverso dal solito, regolato da meccaniche roguelike che promettono di rivoluzionare la formula che ben conosciamo.

I nuovi giocatori di Warframe potranno scegliere se cominciare proprio con The Duviri Paradox oppure optare per la progressione classica, mentre gli utenti preesistenti potranno accedere alla nuova quest dal proprio codex.

Dopodiché tutti avranno modo di continuare il viaggio in Duviri selezionando una fra tre differenti modalità: The Circuit, un inedito endless mode; The Duviri Experience, un'avventura open world; oppure "The Lone Story", un'esperienza narrativa da giocare in solitaria.

The Duviri Paradox ci porterà a visitare il quarto open world di Warframe, un mondo fratturato in cui galleggiano strane isole e gli scenari cambiano colore in base all'umore del signore di queste terre, Dominus Thrax.