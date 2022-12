Warframe: disponibile il cross-play fra PC e console, cross-save ancora in lavorazione

Warframe supporta finalmente il cross-play fra PC e console, il che significa che gli utenti di una piattaforma potranno giocare online insieme ai possessori di un sistema differente, a tutto vantaggio del matchmaking. Il cross-save, tuttavia, non è ancora pronto.

Annunciato nel luglio del 2021, il cross-play di Warframe si pone come una feature di grande importanza, specie per questa tipologia di prodotto, ma rimarrà opzionale: i giocatori potranno decidere se confrontarsi o meno con sfidanti provenienti da una piattaforma diversa, indicata in modo chiaro con un'icona accanto al nome.

"Warframe è da sempre un titolo che risulta più divertente da giocare insieme agli amici, ed è per questo che abbiamo lanciato il supporto al cross-play in un momento così incredibile per noi", ha dichiarato il COO di Digital Extremes, Sheldon Carter.

"Insieme ai nostri partner siamo riusciti a buttare giù i muri che impedivano ai nostri utenti di sperimentare l'entusiasmante esperienza di Warframe nell'ottica di un'unica, grande community", ha continuato Carter.

Tramite il cross-play i giocatori su qualsiasi piattaforma potranno chattare, entrare nelle stesse squadre e incontrare altri Tenno presso le strutture e i dojo. Digital Extremes ha tuttavia precisato che le funzionalità di chat VoIP verranno aggiunte solo in un secondo momento.