Xbox Series X e S: infografica mostra i giochi già annunciati per il 2023 e sono davvero tanti

Il sempre molto attivo Klobrille ha realizzato un'interessante infografica che mostra alcuni dei titoli già annunciati per Xbox Series X e S in arrivo nel 2023, tra esclusive e terze parti. In effetti sono davvero molti e fanno prevedere un bell'anno per i possessori della console di Microsoft, sicuramente più ricco di grossi titoli del 2022.

Naturalmente in testa abbiamo i titoli degli Xbox Game Studios già confermati (o quasi). Si comincia da Starfield di Bethesda Softworks e Redfall di Arkane Studios, per poi passare a Forza Motorsport di Turn10. Si tratta di una bella tripletta di tripla A, cui vanno aggiunti Minecraft Legends, Age of Empires II e IV, Ghostwire: Tokyo, di cui finirà l'esclusiva console PlayStation, e ARA History Untold. Di quest'ultimo si sa ancora molto poco.

Per il resto abbiamo qualche esclusiva console decisamente interessante, come The Last Case of Benedict Fox, Ark II e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, e molti altri giochi di terze parti, tra i quali alcuni nomi già ben conosciuti come Valheim e Persona 4: Golden.

Insomma, già da questo elenco appare abbastanza chiaro che nel 2023 non mancheranno giochi su Xbox e su Game Pass (molti dei titoli sono già confermati per il servizio).