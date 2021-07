Warframe: in arrivo il supporto per cross-play, cross-save e su mobile

Nel corso del TennoCon 2021, Digital Extremes ha annunciato che presto introdurrà il supporto per il cross-play e il cross-save nello sparatutto online Warframe. In questo modo gli utenti PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One potranno giocare insieme e potranno continuare le loro partite su qualsiasi sistema. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia, visto che i giocatori chiedevano queste due caratteristiche da tempo. Inoltre lo sviluppatore americano dovrebbe avere in lavorazione anche la versione mobile del gioco.

Sheldon Carter di Digital Extremes ha spiegato che le due novità, che non hanno ancora una data di rilascio, sono state sviluppate proprio per compiacere la comunità e per consentirle di giocare insieme ovunque voglia.

Durante lo stesso evento è stato suggerito che Warframe sta per arrivare anche su sistemi mobile. La notizia è poi stata ufficializzata dall'account Twitter della compagnia, anche se non sono stati diffusi maggiori dettali in merito.

Warframe è un gioco d'azione online cooperativo free-to-play ambientato in un mondo fantascientifico in continua evoluzione. Viene considerato uno dei titoli virtuosi del modello economico free-to-play perché non opprime i giocatori con richieste monetarie continue e non impone microtransazioni stile gioco d'azzardo per la progressione.