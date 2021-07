Ambermoon: disponibile un remake open source gratuito

Disponibile un remake open source completamente gratuito di Ambermoon, storico gioco di ruolo per Amiga della compianta Thalion Software, ora giocabile nativamente anche su PC. Si tratta del secondo episodio di una trilogia mai conclusa (il primo capitolo si chiamava Amberstar) e non uscì mai dalla Germania, se non tramite canali "alternativi" (leggasi importazione o pirateria).

Si trattava di un titolo incredibile, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del gameplay. Purtroppo non riuscì a salvare Thalion dal fallimento (all'epoca l'Amiga era già in declino ed era piagata da una pirateria soffocante).

Naturalmente l'Ambermoon originale è giocabile tramite emulazione, ma questa versione è davvero fedele e vale la pena di provarla, nonostante non sia ancora quella definitiva. Oltretutto è compatibile con diversi sistemi: Windows, Mac, Pi4 e Linux.

Potete scaricare il remake di Ambermoon da Github. Se avete problemi di performance scaricate e installate GLFW. Per maggior informazioni su Ambermoon, andate su questa pagina dedicata.