NEO: The World Ends With You, copie digitali spedite con dieci giorni di anticipo

Chi ha prenotato NEO: The World Ends With You per Nintendo Switch ha ricevuto una bella sorpresa in questi giorni: il publisher Square Enix ha inviato per email una copia digitale del gioco con un anticipo di circa dieci giorni rispetto a quanto preventivato. Considerando che le prime copie sono state spedite il 16 luglio e che la versione fisica sarà disponibile dal 27 luglio 2021, si tratta di un bel margine.

Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un errore nel sistema di Square Enix, che invece di spedire codici per riscattare qualche bonus invia quelli del gioco. Va però detto che il regalo è stato fatto anche a chi ha prenotato NEO: The World Ends With You in formato fisico dopo l'emersione della notizia, quindi il publisher ha avuto tempo per sistemare il problema, nel caso fosse tale.

Per chi se lo chiedesse, il codice che si riceve via email dà accesso a un copia sbloccata e completa del gioco, quindi senza limitazioni. Square Enix non ha ancora commentato la situazione, che di fatto regala a chi ha prenotato il gioco una copia completa del gioco. Il consiglio che possiamo darvi è quello di fare attenzione alle anticipazioni, che già circolano in rete, soprattutto se intendete giocarci.

NEO: The World Ends With You è il seguito del gioco di ruolo giapponese culto per Nintendo DS The World Ends With You.