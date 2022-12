The Callisto Protocol per PC, prima patch migliora le prestazioni

La versione PC di The Callisto Protocol ha ricevuto una prima patch che migliora le prestazioni del gioco, particolarmente problematiche per via di un fastidioso stuttering dovuto alla compilazione dei shader, come spesso accade con i giochi mossi dall'Unreal Engine 4.

Le condizioni di The Callisto Protocol su PC hanno provocato una pioggia di recensioni negative su Steam e richieste di rimborso che hanno ovviamente spinto il team di sviluppo a lavorare molto rapidamente per tirare fuori un aggiornamento che sistemasse almeno in parte queste criticità.

Si tratta naturalmente solo di un primo passo, visto che in alcune sequenze il survival horror diretto da Glen Schofield continua a presentare delle evidenti incertezze, ma lo studio ha promesso a breve ulteriori interventi sul fronte dell'ottimizzazione.

Certo, viene da chiedersi come mai una problematica nota come quella relativa alla compilazione degli shader su Unreal Engine sia stata presa sottogamba dagli autori di The Callisto Protocol, che sono intervenuti per rimediare alla questione solo dopo il lancio e le inevitabili polemiche che lo hanno accompagnato.

A proposito di polemiche, ne trovate qualcuna anche fra i commenti alla nostra recensione di The Callisto Protocol.