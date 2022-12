Pokémon Scarlatto e Violetto primi nella classifica Nintendo eShop

Pokémon Scarlatto e Violetto mantengono la prima posizione nella classifica del Nintendo eShop, con la versione Violetto in leggero vantaggio su Scarlatto e al terzo posto il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, che continua imperterrito a macinare numeri impressionanti.

Pokemon Violetto Pokemon Scarlatto Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars Just Dance 2023 Edition Inside Super Mario 3D World + Bowser's Fury FIFA 23 Legacy Edition LEGO Marvel Super Heroes 2 Nintendo Switch Sports

Ovviamente questi risultati non sorprendono, considerando i dieci milioni di copie vendute da Pokémon Scarlatto e Violetto, che rendono le due edizioni del titolo Game Freak il miglior lancio di sempre per Nintendo, nonostante i ben noti problemi tecnici.

Fra tanti first party Nintendo, sorprende trovare nella classifica anche Inside, il gioiellino di Playdead, che non solo riesce a raggiungere la sesta posizione della top 10 "standard", ma occupa anche la prima posizione laddove si considerino i titoli disponibili unicamente in formato digitale.

Inside Among Us Disney Dreamlight Valley Cult of the Lamb Stardew Valley The Last Campfire The Oregon Trail Contra Anniversary Collection Limbo Castlevania Anniversary Collection

In questo caso la lista cambia parecchio, con Among Us al secondo posto e Disney Dreamlight Valley al terzo, seguiti dal sorprendente Cult of the Lamb e dall'ormai classico Stardew Valley.