Pokémon Scarlatto e Violetto: grafica peggiore dei giochi di lancio PS3, per Digital Foundry

In attesa dell'immancabile e dettagliata videoanalisi di Digital Foundry per Pokémon Scarlatto e Violetto, John Linneman ha già espresso alcuni pareri sui due giochi di nona generazione sui social e non sono affatto positivi. A suo avviso infatti dal punto di vista grafico sono peggiori dei titoli di lancio di PS3 del 2006, seppur in questo caso la colpa non sia dell'hardware di Nintendo Switch.

"Mi sorprende un po' che l'ultimo gioco Pokémon sembri visivamente meno completo rispetto a molti titoli di lancio per PlayStation 3 nel 2006. Non è colpa dell'hardware, penso sia giusto dirlo", ha detto Linneman con un post su Twitter.

Il redattore ha ribadito ed espanso il concetto con una clip pubblicata dall'account Twitter di Digital Foundry, in cui afferma:

"Sappiamo che Pokémon è una delle IP più popolari nel mondo, giusto? (The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak) realizzano dei guadagni notevoli con questa serie. Ma quando guardi alle performance dei loro giochi, lasciano a desiderare da anni, giusto? E lo stesso è stato all'inizio di quest'anno con Leggende Pokémon Arceus", ha detto Linneman, mostrando vari tweet in cui sono immortalati bug, glitch e problemi di performance registrati dai giocatori.

Linneman ha anche aggiunto che sotto alcuni aspetti Pokémon Scarlatto e Violetto sono comparabili con i giochi della prima Xbox e che i problemi tecnici del titolo non sono giustificabili dalla struttura open world.

"Mi sbalordisce che un prodotto su larga scala come questo possa arrivare nei negozi in queste condizioni. Ci sono così tanti problemi grafici, ci sono problemi con le transizioni, la telecamera, clipping, vedi cose sparire completamente per poi essere ricaricate davanti ai tuoi occhi [...] Appare sciatto e brutto, proprio come il design del mondo. Dal punto di vista tecnico, a parte alcuni aspetti, sembra davvero un gioco del 2001. Ci sono giochi della prima Xbox che sono visivamente più impressionanti di questo. E sì il gioco è su larga scala, ma non penso che sia una scusante in questo caso."

I problemi tecnici e il comparto grafico sottotono di Pokémon Scarlatto e Violetto sono al centro di numerosi dibattiti in rete, con alcuni video di gioco registrati dagli utenti per mostrare le condizioni in cui versano i due giochi che sono diventati virali. Al tempo stesso si stanno confermando dei campioni d'incassi e in UK hanno registrato il secondo miglior lancio di sempre per la serie Pokémon.