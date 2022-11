Square Enix, Bandai Namco e Koei Tecmo, tanti trademark registrati: nuovi giochi in arrivo?

Come riporta Gematsu con una delle sue consuete panoramiche sull'ufficio brevetti e trademark in Giappone, Square Enix, Bandai Namco e Koei Tecmo hanno tutte effettuato numerose registrazioni nuove che potrebbero riferirsi a giochi in sviluppo, anche se il condizionale in questo casi è d'obbligo.

Square Enix, in particolare, ha registrato i titoli "Paranormasight" e "The Portopia Serial Murder Case", entrambi risalenti al 10 novembre in Giappone e che sono emersi come registrazione pubblica nelle ore scorse.

Loghi e titoli di alcuni trademark registrati da Bandai Namco in questi giorni

Non sappiamo cosa sia il primo, ma il secondo si riferisce a una serie storica di avventure creata da Yuji Horii, l'autore di Dragon Quest, iniziata nel 1983 su PC-6001, dunque l'idea è che il titolo possa tornare in qualche forma per il mercato attuale.

Bandai Namco ha registrato "Endrays", "Excycle", "Hook & Kaiju" e "Chigger Planet", tutti inseriti nella stessa data e con tanto di logo. Non ci sono informazioni sulla natura di questi titoli, ma potrebbe trattarsi di giochi indie pubblicati dall'etichetta nipponica attraverso GYAAR Studio, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Infine, Koei Tecmo ha registrato i trademark di una serie di titoli apparentemente legati al metaverso, visto che riportano la parola in questione ovunque. Si tratta di "Metaverse Diakoukai Jidai" (ovvero Uncharted Waters), "Metaverse Hadou", "Metaverse Musou" (che si riferisce alla serie Warriors), "Metaverse Nioh", "Metaverse Sangokushi" (Romance of the Three Kingdoms) e "Metaverse Suikoden", tutti l'11 novembre.

È molto probabile che si tratti di una semplice manovra cautelativa per proteggere i propri titoli nel contesto eventuale del metaverso, ma potrebbero anche avere a che fare con delle iniziative videoludiche da inserire in tale contesto, in attesa di ulteriori informazioni.