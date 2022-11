MultiVersus: Marvin il Marziano disponibile da oggi, dopo una manutenzione dei server

Oggi, 21 novembre, Marvin il Marziano dei Looney Tunes debutterà ufficialmente in MultiVersus, subito dopo una manutenzione dei server di gioco che si svolgerà tra le 18:00 e le 19:00 italiane.

L'annuncio arriva dall'account Twitter ufficiale del gioco, che inoltre invita i giocatori a seguire la presentazione del personaggio durante una diretta Twitch condotta dagli sviluppatori di Player First Games, che andrà in onda alle 18:30 presso questo indirizzo.

Per il momento lo stile di combattimenti Marvin il Marziano non è stato svelato nel dettaglio, ma sappiamo che potrà utilizzare il modulatore esplosivo spaziale Q-36, nonché evocare navi spaziali e altre stranezze fantascientifiche, che daranno del filo da torcere agli altri lottatori di MultiVersus.

Marvin il Marziano fa parte dei nuovi contenuti in programma per la Stagione 2 di MultiVersus. Tra le novità confermate troviamo un nuovo stage a tema Games of Thrones, un nuovo Battle Pass e molti oggetti per la personalizzazione estetica dei personaggi, come ad esempio le skin Sherlock Holmes per Tom e Jerry, quella da maestro di orchestra per Bugs Bunny e le varianti Samurai Batman ed Evil Morty.

Ovviamente possiamo aspettarci anche ulteriori personaggi nel prossimo futuro, ma per saperne di più non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Player First Games e Warner Bros.