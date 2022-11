Final Fantasy 16: data di inizio dei preorder forse svelata da Tom Henderson

I preoder di Final Fantasy 16 inizieranno tra il 7 e l'8 dicembre 2022, stando alle informazioni riportate da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming. Di conseguenza possiamo aspettarci contemporaneamente anche l'atteso annuncio della data di uscita del gioco, che come sappiamo è in programma per il periodo estivo del 2023.

Le fonti di Henderson non hanno condiviso orario e data precise per l'inizio dei preorder, ma presumibilmente l'annuncio arriverà nel corso dei The Game Awards 2022 che si svolgeranno il 9 dicembre (l'8 dicembre in USA per via del fuso orario). A meno che Sony PlayStation non trasmetta uno State of Play il giorno prima, un'ipotesi da non escludere se consideriamo che Final Fantasy 16 è un'esclusiva console temporale PS5 e che sono ormai mesi che la compagnia giapponese non organizza uno showcase. L'ultimo State of Play infatti risale al 14 settembre.

Clive Rosefield, il protagonista di Final Fantasy 16

Come al solito raccomandiamo di prendere per le pinze indiscrezioni simili, in quanto senza alcuna conferma ufficiale. C'è da dire in ogni caso che il team di sviluppo stesso ha confermato che i lavori su Final Fantasy 16 sono ormai completi al 95% e che la data di uscita verrà annunciata entro la fine del 2022, il che rafforza la credibilità dell'informazione condivisa da Henderson, che in ogni caso in passato si è dimostrato una fonte affidabile.

A dicembre inoltre uscirà Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, la versione rimasterizzata dell'epopea di Zack Fair. Giusto pochi giorni fa sono state svelate risoluzione e framerate di tutte le versioni e Square Enix ha pubblicato un video che spiega che il gioco è "più che una remaster".