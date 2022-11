Offerte Amazon: i Migliori Giochi da Tavolo in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022 : gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Andiamo insieme quindi a scoprire adesso i migliori Giochi da Tavolo in sconto per questo Black Friday 2022. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo , oppure tramite i box qui sotto.

Ecco a voi il gioco di Bloodborne , edito da CMON e Asmodee, un gioco di miniature dove vi troverete, collaborando con gli altri giocatori, a dover sopravvivere a scenari capaci di cambiare in base a ciò che farete. Il gioco replica molto bene le meccaniche mortali del videogioco, ma richiede un po di conoscenza dei giochi da tavolo per essere capito.

Disney Villainous (2-4 Giocatori)

Nel mondo Disney, ma non come eroi e principesse, bensì come i villain: in questo gioco di carte dovrete ostacolare gli altri giocatori - anch'essi villain - e bloccare il vostro eroe dal compiere il suo destino, come successo nei rispettivi cartoni animati.