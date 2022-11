Atomic Heart: un video gameplay parla del sistema di loot e progressione

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato in esclusiva un nuovo video gameplay di Atomic Heart in cui vengono mostrate numerose sequenze di combattimento e spiegato a grandi linee come funziona il sistema di looting e progressione del gioco.

Nel filmato possiamo vedere come i danni che arrecheremo ai robot e gli automi saranno rappresentati in maniera realistica, ad esempio con ammaccature e arti distrutti, a seconda delle parti colpite. Una volta eliminato il nemico di turno sarà possibile estrarre dai loro freddi corpi di metallo vari componenti risucchiandoli nella mano sinistra del protagonista. Tali pezzi avranno un ruolo importante nella progressione di Atomic Heart in quanto servono per sbloccare vari upgrade per le armi e le abilità.

Le abilità a mo' di aspirapolvere del protagonista permettono inoltre di raccogliere bottino e ferraglia un po' ovunque e in ogni momento in pochi istanti, una soluzione che permette di mantenere sempre alto il ritmo di gioco. Di contro c'è un limite di peso che una volta superato causerà alcuni malus, come ad esempio movimenti rallentati.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Sarà inoltre incluso fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.