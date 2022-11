Chainsaw Man: il cosplay di Makima da infermiera di Shirosaki cura ogni male

La Stagione 1 dell'anime di Chainsaw Man su Crunchyroll continua attirando un numero sempre maggiore di spettatori, vuoi per l'intrigante intreccio dell'opera di Tatsuki Fujimoto, vuoi per la qualità fuori parametro dei lavori di studio Mappa. Uno dei punti di forza della serie è senza dubbio il suo carismatico cast di personaggi, tra cui spicca ovviamente la misteriosa Makima, protagonista del nuovo cosplay di Shirosaki in versione crocerossina.

Makima è un personaggio centrale delle vicende di Chainsaw Man e gestisce i gruppi operativi dei Devil Hunter. Tra questi accoglie Denji, il protagonista, nonostante sia un ibrido metà umano e metà diavolo, cosa che non solo non la preoccupa, ma anzi l'affascina. Nei primi episodi dell'anime Makima appare come una donna indecifrabile, all'apparenza gentile e cordiale verso tutti sembrerebbe avere più di un segreto, che (a meno che non abbiate già letto il manga) scopriremo nei futuri episodi della serie.

Per il suo cosplay Shirosaki ci propone una versione da crocerossina del personaggio. L'idea è nata grazie a una delle cover di Jump e da allora questa variante è entrata nell'immaginario collettivo dei fan ed è diventata una delle più gettonate tra le cosplayer. Dunque invece della classica divisa da agente in questa versione il personaggio indossa un'ammiccante divisa da infermiera mettendo in luce il lato più fascinoso di Makima.

