Offerte Amazon: controller Xbox in vari colori in sconto per il Black Friday 2022

È iniziata una nuova settimana, ma quella del Black Friday 2022 prosegue ininterrotta. Le offerte continuano ad arrivare e ci sono sempre varie occasioni per fare acquisti di qualità a prezzi più bassi del solito, sia che si tratti di videogiochi, smartphone, tecnologia o più in generale del mondo geek. Ad esempio, potete trovare in sconto vari controller Xbox, in diversi colori. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

I vari controller Xbox sono disponibili in più colori, come vedete, ma quello nero dispone anche di un cavo USB-C per la ricarica e la connessione cablata al computer. Il colore non determina in alcun modo le funzioni del controller.

Controller Xbox

