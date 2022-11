The Legend of Zelda: il cosplay di Megan Fox sorprende ma fa anche discutere

La principessa Zelda in Breath of the Wild

Megan Fox e il rapper Machine Gun Kelly a quanto pare sono dei fan di The Legend of Zelda e per dimostrarlo l'attrice e modella statunitense ha pubblicato sul suo profilo instagram i cosplay di Zelda e Link che la coppia ha realizzato in occasione dello scorso Halloween. Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il risultato non passa inosservato, nonostante non siano mancate alcune critiche alla Fox da parte dei fan più puntigliosi della serie Nintendo.

Megan sfoggia un corsetto viola e una gonna bianca lunga con due vistosi spacchi che arriva fino a terra, adornata al centro con il simbolo della Triforza. A completare il costume due stivali dorati e una tiara che adorna i cappelli, tinti di biondo per l'occasione. Il cosplay di Link di Machine Gun Kelly è sicuramente meno elaborato, ad esempio la Master Sword è stata sostituita qui con una sorta di mannaia, ma nella sua semplicità risulta comunque riuscito.

Il post ha molti mi piace e commenti positivi, ma anche tanti negativi. Glissiamo su quelli che criticano l'aspetto della Fox e suoi presunti ritocchi con il botox. Ben più interessanti invece quelli che affermano che il costume non è per nulla fedele al personaggio di Zelda. La critica in questo caso è che togliendo dal quadro Link risulta difficile capire che la Fox sta interpretando la principessa di Hyrule e non un elfo qualsiasi, in quanto il costume è molto differente da quelli indossati dalle varie versioni del personaggio.

Non è una critica del tutto sbagliata, ma c'è da dire comunque che anche molti cosplayer famosi in rete spesso propongono anche rappresentazioni originali dei loro personaggi preferiti, con costumi e temi talvolta molto distanti da quelle delle controparti originali, con l'obiettivo di reimmaginarli sotto una luce differente.

