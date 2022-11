Gotham Knights, il cosplay di Batgirl da Alyson Tabbitha veglia sulla città

Alyson Tabbitha ha realizzato un nuovo cosplay sponsorizzato, come le capita sempre più spesso di fare: in questo caso il personaggio è la Batgirl di Gotham Knights, che come vedete veglia sulla città.

In termini di forma, il video è un classico per la modella americana, che mette in scena la propria trasformazione: prima compare al naturale, poi indossa la maschera e diventa Batgirl, lasciandoci ammirare il costume prima di appostarsi sul tetto di un palazzo.

Nell'ambito della nostra recensione di Gotham Knights abbiamo utilizzato soprattutto Barbara Gordon, dunque comprendiamo il fascino che esercita, a maggior ragione con tutti i costumi e le varianti disponibili nel gioco.

Poco da dire invece su Alyson Tabbitha, ormai universalmente nota per essere una vera e propria regina dei cosplay. Altri suoi lavori recenti includono Galadriel da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jinx da Arcane e Morfeo da The Sandman.