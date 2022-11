GCC Pokémon Live: open beta disponibile su PC e mobile in tutto il mondo

GCC Pokémon Live, un'immagine tratta dal gioco

Dopo una lunga attesa, finalmente da ora la open beta di GCC Pokémon Live è disponibile in tutto il mondo per i giocatori PC, iOS e Android che dunque da oggi possono scaricarla in vista della pubblicazione globale del gioco che avverrà nei prossimi mesi.

Potrete scaricare GCC Pokémon Live da qui per Android, da qui per iOS e infine da qui per le versioni PC e Mac. GCC Pokémon Live è la nuova incarnazione free-to-play del gioco di carte collezionabili e andrà a sostituire GCC Pokémon Online. I giocatori possono collezionare un'ampia raccolta di carte e costruire mazzi per sfidare amici e altri utenti online in modalità competitive o amichevoli.

Le carte si possono ottenere scansionando codici, completando le avventure giornaliere e acquistando buste di espansione nell'app con la valuta di gioco. Inoltre GCC Pokémon Live si espanderà nel tempo grazie ad aggiornamenti post-lancio e nuovi mazzi. Ogni nuova espansione di è accompagnata da un nuovo Pass lotta che include nuove avventure e ricompense da sbloccare.

GCC Pokémon LIve avrà un Pass Premium

Se volete saperne di più prima di scaricare l'open beta, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di GCC Pokémon Live.