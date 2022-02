GCC Pokémon Live: tutto quello che c'è da sapere sulla Beta

La beta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live è finalmente disponibile. Da questo momento i giocatori in Canada potranno provare il nuovo gioco di carte Pokémon prima della pubblicazione globale, partecipando alla beta limitata per dispositivi mobili e su PC Windows e dispositivi macOS. L'uscita ufficiale non dovrebbe farsi attendere a lungo, ma per ingannare l'attesa The Pokémon Company ci ha dato accesso a quasi 30 minuti di gameplay, che ci hanno permesso di farci un'idea sui contenuti e le funzionalità più importanti del GCC Pokémon Live. Abbiamo quindi visto il tutorial iniziale, le opzioni di personalizzazione dell'avatar, le modalità di gioco, la costruzione e modifica dei mazzi, il sistema di valute e i dettagli su pass lotta e obiettivi giornalieri. A tutto questo possiamo aggiungere una serie d'informazioni importanti sulla continuità con il GCC Pokémon Online, ovvero il gioco di carte collezionabili attualmente attivo. Seguiteci dunque, mentre vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo GCC Pokémon Live.

Cos'è GCC Pokémon Live? La pagina iniziale del GCC Pokémon Live Il GCC Pokémon Live è la nuova trasposizione in videogioco del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Annunciato lo scorso anno e previsto per l'autunno 2021, è stato in seguito rinviato e a oggi non ha ancora una data di uscita ufficiale; la beta ora disponibile per i giocatori canadesi, però, dovrebbe rappresentare una sorta di soft-launch, con il gioco che dovrebbe presto andare online in tutto il mondo. Era dal 2011 che non veniva pubblicato una nuova iterazione di quello che fino a oggi conoscevamo come GCC Pokémon Online: un aggiornamento che non riguarda solo il formato o le piattaforme, visto che per la prima volta sarà disponibile su smartphone, oltre che su tablet e computer; cambia notevolmente anche la struttura, con novità che vanno a interessare il modo di creare i mazzi, le lotte contro giocatori di tutto il mondo e le forme di monetizzazione.

Le modalità I filtri per la costruzione del mazzo nel GCC Pokémon Live Partiamo dunque da quello che è il fulcro di ogni gioco di questo tipo: le modalità. Il GCC Pokémon Live razionalizza quanto è oggi possibile fare nel GCC Online, andando a raggruppare le possibili sfide in due macro categorie, rigorosamente solo online. Da una parte la sezione "competitiva", dall'altra quella "informale". Avanzare nelle leghe della gara competitiva permette di sbloccare ricompense di vario tipo: carte, buste di espansione, oggetti avatar, accessori per il mazzo, valuta digitale e altro. Le leghe sono divise per punteggio (ci sono macro categorie con nomi tipo Lega Mega, Ultra e Master, ognuna suddivisa in competizioni più ristrette rappresentate da diversi Pokémon) ed è disponibile accedervi solo con mazzi del formato standard, ovvero quello a 60 carte con regole base per quanto riguarda composizione del mazzo e carte bandite. La modalità informale, invece, permette di giocare in totale tranquillità, sia nel formato standard, sia in quello esteso con tutte le carte delle espansioni pubblicate a partire da Sole e Luna. Il formato esteso sarà però completo solo con aggiornamenti futuri, quando tutte le carte a partire dall'espansione Nero e Bianco saranno giocabili. In entrambi i casi il sistema di abbinamento online promette di farci sfidare altri giocatori di livello simile al nostro. A queste due opzioni si aggiungono poi le lotte con gli amici, ma solo in formato standard e senza la possibilità di ricevere ricompense. Nella scheda Profilo ci sarà una sezione dedicata proprio ad aggiungere e rimuovere amici, vedere se sono online o meno e accettare o rifiutare le richieste di sfida. Come dicevamo, non c'è una modalità offline: nessuna carriera, né un sistema di sfide contro l'intelligenza artificiale. L'unico contenuto "in singolo" è un breve tutorial in sei passaggi in compagnia del Professor Fir, che insegnerà ai nuovi giocatori i rudimenti del GCC Pokémon subito dopo la creazione dell'avatar. I veterani, invece, possono tranquillamente saltare una o tutte le sezioni dedicate ai fondamentali delle lotte. La guida serve anche a introdurre la sezione modifica mazzo, la personalizzazione dell'avatar, il negozio all'interno dell'app e il Pass lotta. Ma su questo torneremo tra poco. Durante il percorso guidato ci sarà fornito un mazzo iniziale per aiutarci a imparare a giocare, mentre alla fine di questa fase otterremo otto mazzi aggiuntivi. Non abbiamo grandi dettagli a riguardo, ma gli sviluppatori promettono che sono efficaci e facili da usare.

La personalizzazione La personalizzazione dell'avatar nel GCC Pokémon Live Una componente a cui è stata dedicata particolare attenzione in fase di presentazione è la personalizzazione dell'avatar: tante sono le novità per quanto riguarda indumenti e accessori, la tonalità della pelle, la pettinatura e il colore dei capelli e degli occhi, le animazioni e gli slogan per l'ingresso in battaglia e in caso di vittoria. Il passo in avanti rispetto al GCC Online appare evidente, anche se in questo primo assaggio non abbiamo notato un editor così ricco da impressionarci: soprattutto per opzioni come le acconciature, o il guardaroba stesso, speriamo che il team vada a implementare novità con cadenza regolare.

Ci sono le microtransazioni? Il Pass Battaglia Premium del GCC Pokémon Live Era una delle preoccupazioni della vigilia, ma no: non ci saranno microtransazioni. O almeno, questo è quanto continua ad affermare The Pokémon Company: il GCC Pokémon Live verrà pubblicato come gioco gratuito senza acquisti all'interno dell'app. L'unica forma di acquisto con soldi reali sarà quella relativa ai prodotti fisici, con l'ottenimento di codici download utili a riscattare nuovi oggetti anche nel gioco digitale. In teoria, però, non dovrebbe essere necessario nemmeno questo per risultare competitivi: oltre ai già citati otto mazzi gratuiti una volta terminata la guida, si potranno ottenere ricompense sia grazie al Pass lotta, sia sfruttando gli obiettivi giornalieri. Per ottenere nuovi oggetti ci saranno tre tipi di valuta: monete, cristalli e crediti. Le monete sono quella meno "di valore" per chi pensa solo a giocare: si possono infatti scambiare per ottenere oggetti avatar e accessori per il mazzo, come portamazzi e bustine protettive; si ottengono completando gli obiettivi, sbloccando i livelli del Pass lotta e avanzando nel gioco. Nel negozio si possono inoltre ottenere delle monete extra in cambio di cristalli in una sezione dedicata. I cristalli sono la valuta principale: oltre che per acquistare monete, si utilizzano per ottenere buste di espansione e set di gioco; in più si utilizzano per ottenere un Pass premium e un Pass premium + e avere così accesso a delle ricompense più ricche. Le modalità di ottenimento sono le stesse delle monete, ovvero completare gli obiettivi, sbloccare i livelli del Pass lotta e avanzare nel gioco.

Infine ci sono i crediti, da usare per ottenere carte singole nella sezione modifica mazzo. I crediti si ottengono sbloccando i livelli del Pass lotta e avanzando nel gioco, ma anche convertendo le carte che si hanno in quantità superiori al consentito. Quando si trova una carta di cui abbiamo già quattro copie (oppure più di una copia di una carta Asso Tattico, stella prisma, Pokémon ☆, o più di una copia di ciascuna parte di un Pokémon-V UNIONE o ancora più di 59 copie di una carta Energia base) quella copia extra viene convertita subito in crediti. Sono escluse le carte Energia base non olografiche prive di numero di collezione o icona dell'espansione. Questo perché non sarà possibile fare degli scambi, a differenza di quanto avveniva nel GCC Online, dove è ancora oggi possibile scambiare carte con altri giocatori e sfruttare i prodotti non aperti come vera e propria valuta di scambio. Forse è proprio questa sorta di mercato alternativo in pacchetti di espansione ad aver spinto gli sviluppatori a rimuovere gli scambi, anche se facciamo fatica a capire perché impedire gli scambi tra carte singole. Ma passiamo ora al deck building vero e proprio, cuore pulsante di qualsiasi card game.

Che fine farà il GCC Pokémon Online? Il giorno dell'uscita globale del GCC Pokémon Live, il GCC Pokémon Online smetterà di essere accessibile. Quando ci collegheremo per la prima volta al GCC Pokémon Live, ci verrà chiesto di effettuare l'accesso con l'account del Club Allenatori di Pokémon. Questo è lo stesso usato nel GCC Online e permetterà di trasferire in automatico i dati della nostra collezione. Attenzione però: alcune carte non verranno trasferite. Parliamo della serie HeartGold & SoulSilver e dell'espansione Richiamo delle Leggende, tra cui le carte promozionali stella nera; delle carte dell'Happy Meal di McDonald's; delle carte Energia base non olografiche dei mazzi precostruiti e delle carte contenute in precedenti trainer kit non appartenenti alle serie Nero e Bianco, XY o Sole e Luna. Anche i prodotti e i set non aperti non saranno trasferibili e ciascun giocatore riceverà un numero di cristalli proporzionale al numero dei prodotti non aperti che possiede. Se si hanno da 1 a 9 prodotti non aperti si avranno 500 cristalli; da 10 a 24 sono 1.100; da 25 a 49 sono 2.250; da 50 a 124 fruttano 4.700; 125 o più prodotti fanno ottenere 12.400 cristalli. Le buste di espansione e i mazzi tematici non aperti della serie HeartGold & SoulSilver, i forzieri di ricompense e le collezioni avatar non saranno comprese nel numero di prodotti non aperti. Altri dettagli sono disponibili nella pagina informazioni sulla cessazione dell'attività del GCC Pokémon Online del sito ufficiale.

Creare un mazzo Il menu di creazione del mazzo nel GCC Pokémon Live È difficile esprimersi sulla sezione di modifica del proprio mazzo senza una prova sul campo approfondita. Ciò che è emerso dai filmati, comunque, è un'interfaccia PC ridisegnata, che sfrutta tutto lo spazio a disposizione per mostrarci la nostra raccolta e le carte già inserite nel mazzo che stiamo andando a creare. Purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere il nuovo sistema di filtri, ma ci aspettiamo che siano state mantenute tutte le opzioni già presenti nel GCC Pokémon Online, con una generale riorganizzazione grafica che le renda più agevoli da navigare. Torna ovviamente la personalizzazione di portamazzi, bustine protettive e monete, oltre alla possibilità d'importare mazzi tramite file di testo. Va tenuto però presente che le carte delle serie XY e Nero e Bianco sono trasferibili dalla data del lancio, ma non saranno giocabili fino a futuri aggiornamenti.

Interfaccia Il campo di battaglia del GCC Pokémon Live L'interfaccia è uno degli elementi che finora ci ha convinto di più, soprattutto nelle lotte. Il campo di battaglia è stato snellito e riorganizzato, con tutti gli elementi utili ora visibili facilmente. Su PC si nota però un eccesso di spazi vuoti, segno che il gioco è stato pensato con in mente i piccoli schermi verticali degli smartphone e solo in seguito è stata adattato a PC e tablet. Non ci sembra un grosso problema, ma avremmo gradito qualche elemento grafico extra, magari attivabile nelle opzioni, per rendere il terreno più ricco (e pesante) sulle configurazioni più performanti.

Il GCC Pokémon Live fino a oggi ci ha convinto. Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon aveva bisogno di una ventata d'aria fresca, che qui arriva tramite lo svecchiamento dell'interfaccia e l'introduzione di un sistema di leghe classificate che pare ben strutturato. La mancanza degli scambi in un gioco legato a Pokémon fa sempre storcere il naso, a livello di collezione ci sono un po' di tagli di troppo e andrà verificata l'effettiva bontà del sistema di matchmaking e ricompense; tuttavia la pubblicazione sugli store di iPhone e smartphone Android, con la possibilità di giocare in cross-play, darà un importante spinta al numero dei giocatori attivi e speriamo darà la spinta per una crescita complessiva importante, anche a livello di modalità.