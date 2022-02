PlayStation VR2: il design del visore è stato svelato; vi convince oppure no?

Oggi, 22 febbraio 2022, Sony Interactive Entertainment ha presentato al mondo il design di PlayStation VR2, l'evoluzione del visore per realtà aumentata PS VR. Questo nuovo device sarà compatibile con PS5 e proporrà nuovi giochi, come il già annunciato Horizon Call of the Mountain.

L'annuncio odierno, però, era pensato prima di tutto per mostrare il visore. Anche se è da tempo che se ne chiacchiera, infatti, non c'era stata ancora occasione per vedere - anche solo grazie a qualche immagine - PlayStation VR2. Avevamo avuto sì modo di vedere i controller, ma come abbiamo scoperto oggi si trattava solo di un design provvisorio. La versione definitiva prevede infatti una colorazione bianco-nera, che segue lo stile di PS5.

PlayStation VR2, visuale laterale

Lo stesso si può dire di PlayStation VR 2. Si tratta di una scelta in realtà perfettamente prevedibile, visto che è chiaro, come dimostrato dalle cuffie Pulse 3D e dagli altri accessori ufficiali, che Sony voglia creare una "famiglia" di device con uno stile coerente e che il pubblico può facilmente associare l'uno all'altro.

Nel post del PS Blog, Hideaki Nishino - Senior Vice President della divisione Platform Plannig & Management - spiega che l'obiettivo di PlayStation VR2 è di offrire un'ottima ergonomia, evolvendo più che modificando quanto realizzato con il primo headset (in poche parole, ritorna l'archetto e la visiera regolabili, inoltre la posizione dell'ingresso delle cuffie stereo è lo stesso).

Ci sono però anche nuove funzioni, come il regolatore a rotella della lente che permette di regolare la distanza tra le lenti e gli occhi, così da ottimizzare la visuale. È stato poi ridotto il peso e il design è più sottile: si tratta di un risultato non da poco, visto che sono state aggiunte nuove funzioni extra come il motore per il feedback aptico. Vi è stato poi un attento lavoro per garantire un'ottima ventilazione.

Ricordiamo anche che il PlayStation VR2 offrirà giochi in 4K HDR, sarà connesso a PS5 con un solo cavo, avrà un nuovo rilevamento interno/esterno della telecamera, leggerà la posizione degli occhi per sfruttare varie tecnologie e non solo.

Si tratta in poche parole di un headset per realtà virtuale interessante, ma fino a quando non avremo modo di provarlo in prima persona sarà impossibile dare un vero giudizio sull'ergonomia e sulla tecnologia al suo interno.

PlayStation VR2, visuale dall'alto

Ora come ora, però, possiamo dare un primo giudizio sull'aspetto esteriore del device. PlayStation VR2, come detto, prosegue con lo stile di PS5 è forse un po' troppo simile a molti altri visori concorrenti? Va anche detto, però, che lo scopo di un visore è di essere indossato e quindi non visto nel momento dell'utilizzo, quindi la poca unicità di questo device è secondaria? Voi cosa ne pensate? L'aspetto di un headset VR condiziona il vostro acquisto? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.