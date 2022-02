LEGO: 2K sembra aver ottenuto la licenza ufficiale per dei giochi sportivi

2K sembra aver ottenuto la licenza ufficiale LEGO, ma in questo caso da utilizzare per una serie di giochi sportivi, dunque probabilmente affiancando la produzione di titoli da parte di TT Games e Warner Bros., sebbene la questione sia ancora poco definita e comunque non annunciata ufficialmente da parte dei diretti interessati.

VGC riporta che la compagnia danese di giocattoli da costruire avrebbe stretto un accordo con 2K per espandere il catalogo di videogiochi collegati a LEGO, ma concentrandosi in particolare su dei titoli sportivi di vario genere. Al lavoro ci sarebbero i team Visual Concepts e Sumo Digital, entrambi con esperienze pregresse nell'ambito dei giochi di sport, anche con influssi arcade.

Considerando l'essenza del franchise, anche i nuovi titoli dovrebbero appartenere all'ambito arcade, visto che difficilmente potrà trattarsi di titoli sportivi con inclinazione realistica. Secondo quanto riferito dal sito in questione, che cita fonti interne rimaste però anonime, il primo gioco proveniente da questo accordo dovrebbe essere un titolo di calcio su licenza LEGO.

A seguire dovrebbe arrivare ance un gioco di corse open world sempre a tema LEGO, dunque qualcosa di simile all'espansione LEGO Speed Champions di Forza Horizon 4, per avere un'idea, il quale potrebbe essere in sviluppo presso Visual Concepts dopo la conclusione di WWE 2K22. Questo spiegherebbe gli annunci di lavoro che vedono il team impegnato in un "gioco di corse open world da una grossa licenza", che in precedenza avevano fatto pensare a un ritorno di Midnight Club e che invece si assocerebbero a questo titolo LEGO.

Il gioco di calcio, destinato a uscire prima, potrebbe invece coincidere con il Campionato del Mondo FIFA 2022 in Qatar, previsto tra novembre e dicembre, facendo dunque pensare a un'uscita verso l'autunno del 2022, mentre il gioco di corse andrebbe per il 2023. Ribadiamo che non ci sono conferme ufficiali sulle informazioni in questione, anche se sembrano corroborate da varie fonti contattate da VGC. Inoltre, non sappiamo se questo significhi la conclusione dell'utilizzo del franchise LEGO da parte di TT Games e Warner Bros., ma è probabile che coincida quantomeno con la conclusione del rapporto di esclusiva.