Take Two lavora a un gioco di corse open world: è un nuovo Midnight Club?

C'è una voce di corridoio sul possibile ritorno di Midnight Club che è emersa in seguito alla scoperta di un annuncio di lavoro relativo a un misterioso gioco di corse open world in sviluppo presso Visual Concepts, descrizione che potrebbe combaciare con il vecchio classico di Rockstar Games.

A dire il vero non è proprio una cosa nuova, visto che i primi segnali di questo progetto risalgono al 2019, ma la questione è tornata in auge perché sono emersi nuovi annunci di lavoro che indicano come lo sviluppo stia andando avanti.

Visual Concepts, autori di NBA 2K22, sono un team interno a 2K Games che fa parte della galassia Take Two, ma si tratta di qualcosa di diverso da Rockstar Games, nonostante condividano la compagnia madre, cosa che rende un po' sospetta l'interpretazione sul fatto che si tratti di un nuovo Midnight Club.

Midnight Club: Los Angeles, uno screenshot del gioco del 2008

Tuttavia, le caratteristiche del progetto misterioso potrebbero davvero combaciare con la compianta serie racing di Rockstar Games che non ha più avuto seguiti da Midnight Club: Los Angeles nel 2008. Gli annunci di lavoro riguardano producer, technical Artist, automation engineer, software engineer e software engineer per il multiplayer, dunque a quanto pare c'è ancora parecchio lavoro da fare.

Quello che sappiamo finora è che si tratta di un gioco di corse open world tripla A multipiattaforma, in sviluppo almeno dal 2019 e appartenente a una "grossa serie". Sembra sia basato su Unreal Engine e ha il multiplayer, tutti elementi che potrebbero farlo corrispondere a un nuovo Midnight Club, in attesa di saperne di più.